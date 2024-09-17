Ночные заморозки и утренние туманы накроют Челябинскую область

Ночные заморозки и утренние туманы ожидаются в Челябинской области 18 сентября. Причиной таких явлений называют повышенное давление, которое приносит малооблачную и безветренную погоду, сообщили 17 сентября в региональном гидрометеоцентре (ЦГМС).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии