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Посол Украины в Германии предполагает, что после встречи с Байденом «Путин исчезнет из Донбасса»

Посол Украины в Германии предполагает, что после встречи с Байденом «Путин исчезнет из Донбасса»

В обмен на возвращение в международную политику и тесное сотрудничество с Европой, Россия может «исчезнуть из Донбасса».

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Олег Антропов
Господин Андрей Мельник!!!! Вы русский человек, а городите такую чушь, после встречи ,наоборот Донбасс присоединиться к России,потому что это русская земля,по Вам психушка плачет

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