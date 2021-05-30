Посол Украины в Германии предполагает, что после встречи с Байденом «Путин исчезнет из Донбасса»

Roman PravdaПолитикаПосол Украины в Германии предполагает, что после встречи с Байденом «Путин исчезнет из Донбасса»В обмен на возвращение в международную политику и тесное сотрудничество с Европой, Россия может «исчезнуть из Донбасса».Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьОлег АнтроповГосподин Андрей Мельник!!!! Вы русский человек, а городите такую чушь, после встречи ,наоборот Донбасс присоединиться к России,потому что это русская земля,по Вам психушка плачетКомментировать
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