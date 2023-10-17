Полковник Райснер: ВС России отражают атаки ВСУ с использованием артиллерии и БПЛА

Полковник австрийских вооруженных сил Маркус Райснер в интервью Die Welt заявил, что российская армия использует «микс» из артиллерии и беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для отражения атак Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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