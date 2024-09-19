ВТБ предупредил клиентов о фейковых акциях от имени банка

ВТБ зафиксировал фейковые рекламные акции от имени банка в популярных мессенджерах — пользователям обещают деньги за переход по ссылке, предупредил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.
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