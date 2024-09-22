Аналитик Бланц прогнозирует рост токена Simon's Cat (CAT)

Мем -токен Simon's Cat (CAT) набирает популярность на Binance Smart Chain, привлекая внимание популярного криптоаналитика Бланца, известного своими идеями, которыми он поделился с более чем 274 800 подписчиками на платформе X.
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