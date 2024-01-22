У ключевых членов британской королевской семьи проблемы со здоровьем. Кто их заменит?

Королевская семья Великобритании временно обезглавлена. Два ее старших члена — Карл III и принцесса Уэльская — выбыли из строя по болезни, а супруг Кейт Миддлтон принц Уильям взял перерыв в работе, чтобы поддерживать жену и заботиться о детях.
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