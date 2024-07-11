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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сутер подписал однолетний контракт с «Сент-Луисом» на 775 тысяч долларов. Защитник может получить 2,225 млн бонусами

39-летний защитник подписал однолетнее соглашение с «Блюз». Базовая зарплата хоккеиста составит 775 тысяч долларов.

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