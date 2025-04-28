В лучших спортивных традициях

"Быстрее, выше, сильнее" – знаменитый девиз любой команды. Какие секции были популярны в прошлом? Когда в школах преподавали фехтование? И какой вид спорта придумали наши соотечественники?Долгие столетия спорт в нужен был лишь для того, чтобы проще справляться с тяжёлой работой, а не ради каких-то достижений.
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