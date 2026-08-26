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FiNE NEWS

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В ООН квалифицировали удар ВСУ по автобусу в ЛНР как нарушение международного права

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что атаки на мирных граждан, включая удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Луганской Народной Республике (ЛНР), являются нарушением международного гуманитарного права.

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