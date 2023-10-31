Водителя БМВ госпитализировали в больницу после аварии с автобусом

В центре столицы в минувшую пятницу произошла авария с участием двух транспортных средств. В результате столкновения водителя легкового автомобиля экстренно госпитализировали в Боткинскую больницу, расположенную в Беговом районе.
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