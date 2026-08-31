В РФ начались продажи обновленного внедорожника Lada Niva Legend от 1,2 млн рублей

«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж обновленной Lada Niva Legend. Новый мотор 1,8 л. мощностью 90 л.с. отличается повышенной тяговитостью: крутящий момент вырос на 24 Н·м, а уже при 1000 об/мин доступно 80% его значения.