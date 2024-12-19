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Размещение «Орешника» на территории Беларуси, станет «смертным приговором» для Польши и Западной Украины

Размещение «Орешника» на территории Беларуси, станет «смертным приговором» для Польши и Западной Украины

Размещение «Орешника» на территории Беларуси, станет «смертным приговором» для Польши и Западной Украины Юлия СоколоваРазмещение «Орешника» в Беларуси фактически станет «смертным приговором» для всех военных подразделений Польши.

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