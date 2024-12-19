Размещение «Орешника» на территории Беларуси, станет «смертным приговором» для Польши и Западной Украины Юлия СоколоваРазмещение «Орешника» в Беларуси фактически станет «смертным приговором» для всех военных подразделений Польши.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии