"Это дорого им обойдётся": мигранты закатили истерику из-за массовой депортации из России

АЯ Александр Ялунин Ну азиаты молодцы обрадовали кинуть нашу Россию и податься в другие страны, только что то мне подсказывает, в таких случаях, их гордость не работает, такие писаки сами из России НИКУДА не поедут, всётаки они не дураки.

Дмитрий Гурин Автор комментария, правда, не уточнил, где таджикам сейчас рады. После нападения в "Крокусе", который устроили граждане Таджикистана, Турция отменила безвизовый режим, не пускают их в Грузию. И даже на границе с Казахстаном уже проблемы. .......... Ну у них из страны напрямки только либо в Китай, либо в Афган. Вперед, перышки с метлами в оппы..........