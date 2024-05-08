Гражданам Таджикистана всё чаще отказывают во въезде в нашу страну. Легче им теперь стало только её покинуть — принудительной депортации тоже немало.
"Это дорого им обойдётся": мигранты закатили истерику из-за массовой депортации из России
Комментарии
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АЯ
Александр Ялунин
Ну азиаты молодцы обрадовали кинуть нашу Россию и податься в другие страны, только что то мне подсказывает, в таких случаях, их гордость не работает, такие писаки сами из России НИКУДА не поедут, всётаки они не дураки.
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11 час.
Дмитрий Гурин
Автор комментария, правда, не уточнил, где таджикам сейчас рады. После нападения в "Крокусе", который устроили граждане Таджикистана, Турция отменила безвизовый режим, не пускают их в Грузию. И даже на границе с Казахстаном уже проблемы. .......... Ну у них из страны напрямки только либо в Китай, либо в Афган. Вперед, перышки с метлами в оппы..........
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11 час.
Светлана Ефименко
СЛАВА БОГУ НАКОНЕЦ ЛЕД ТРОНУЛСЯ, И МОЖЕТ НАШИ ДЕТИ БУДУТ СПОКОЙНО ХОДИТЬ В ШКОЛУ И ИЗ ШКОЛЫ ДОМОЙ БЕЗ БОЯЗНИ! И НИКТО НАМ НЕ БУДЕТ УСТРАИВАТЬ "СВОЮ ДЕМОКРАТИЮ" И В ШКОЛЕ И В САДИКЕ ДЕТИ БУДУТ СПОКОЙНЫ, ЧТО ИХ ТАМ НЕ ПОСТАВЯТ НА КОЛЕНИ НЕ БУДУТ УНИЖАТЬ! А ИХ "УМНЫЕ РОДИТЕЛИ" НЕ СМОГУТ БИТЬ И КАЛЕЧИТЬ НАШИХ МАЛЫШЕЙ!👍😘🥰
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5 час.
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