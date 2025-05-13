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Украсть за 13 секунд: «Трактор» на выезде победил «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

Украсть за 13 секунд: «Трактор» на выезде победил «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде обыграл «Локомотив» в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина. В первых двух периодах команды не смогли распечатать ворота друг друга, хотя исправно создавали моменты, при этом гости смотрелись ничуть не хуже даже с поправкой на два удаления.

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