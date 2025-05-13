Украсть за 13 секунд: «Трактор» на выезде победил «Локомотив» в первом матче финальной серии Кубка Гагарина

«Трактор» на выезде обыграл «Локомотив» в стартовом матче финальной серии Кубка Гагарина. В первых двух периодах команды не смогли распечатать ворота друг друга, хотя исправно создавали моменты, при этом гости смотрелись ничуть не хуже даже с поправкой на два удаления.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии