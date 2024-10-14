Кандидат в канцлеры Германии Мерц готов передать Украине Taurus

Председатель Христианско-демократического союза и кандидат в канцлеры ФРГ от оппозиционного блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц заявил, что готов предоставить украинской армии крылатые ракеты Taurus, но только при определенной процедуре.
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