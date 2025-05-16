Галина Огнёва: Уважаемые жители и гости города Алушты!

Уважаемые жители и гости города Алушты!Внимание! Проезд в направлении города Симферополь через Ангарский перевал временно закрыт для всех видов транспорта!Прошу всех отнестись с пониманием и доверять только официальным источникам информации!Читать подробнее>>> .
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