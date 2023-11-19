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ABC: США разрабатывают тактические планы по освобождению заложников в Газе

ABC: США разрабатывают тактические планы по освобождению заложников в Газе

Вашингтон играет значительную роль в продвижении переговоров по заложникам между Израилем и ХАМАС. При этом США держат на столе все варианты, активно обсуждался с международными партнерами планы тактических операций.

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