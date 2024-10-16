На выходных сотрудники ГАИ заехали на Крестовский остров, где гонщики любят пошуметь моторами и подрифтить.
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На выходных сотрудники ГАИ заехали на Крестовский остров, где гонщики любят пошуметь моторами и подрифтить.