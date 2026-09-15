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Суд в Москве взыскал с Киркорова плату за коммунальные услуги

Суд в Москве взыскал с Киркорова плату за коммунальные услуги

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Суд в Москве 14 сентября взыскал с певца Филиппа Киркорова 25 тысяч рублей задолженности за коммунальные услуги.

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