«Безопасный город» оказался опасным для его разработчиков

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы повторно рассмотрит иск ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ), которое рассчитывает получить оплату от МЧС за проведение пятого этапа научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) в рамках создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».
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