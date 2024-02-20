FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 746 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Betahon
    Началось...В Петербурге неиз...
  • Незабудка
    в России принято о покойнике или хорошо или ПРАВДУНарышкин о летчик...
  • Иван Иванов
    Пустышка. А вот Смоктуновский сыграл бы.«Это будет катаст...

«Безопасный город» оказался опасным для его разработчиков

«Безопасный город» оказался опасным для его разработчиков

Как стало известно “Ъ”, Арбитражный суд Москвы повторно рассмотрит иск ООО «Национальный центр информатизации» (НЦИ), которое рассчитывает получить оплату от МЧС за проведение пятого этапа научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы (НИОКР) в рамках создания аппаратно-программного комплекса (АПК) «Безопасный город».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх