В Белом доме не знают, продлил ли Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Это лицензия Минфина США, которая разрешала Западу транзакции с некоторыми российскими банками для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей В Белом доме затруднились ответить, продлил ли Дональд Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы.
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