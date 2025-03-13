Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

18 подписчиков

В Белом доме не знают, продлил ли Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

В Белом доме не знают, продлил ли Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Это лицензия Минфина США, которая разрешала Западу транзакции с некоторыми российскими банками для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей В Белом доме затруднились ответить, продлил ли Дональд Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх