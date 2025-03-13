В Белом доме не знают, продлил ли Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы

Это лицензия Минфина США, которая разрешала Западу транзакции с некоторыми российскими банками для оплаты поставок нефти, газа, угля и других энергоносителей В Белом доме затруднились ответить, продлил ли Дональд Трамп лицензию на расчеты за российские энергоресурсы.