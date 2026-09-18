Манты, хумус, конфеты: простые и вкусные рецепты блюд из тыквы

Огромный кулинарный потенциал тыквы грешно игнорировать осенью. В сезон ее стоит использовать по максимуму — в отличие от вездесущного кабачка, тыква умеет не только превращаться в сладкие и соленые блюда, но еще и создавать атмосферу.