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Татар-информ

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Обладатель Кубка России по боксу 2026 Сергеев проголосовал на выборах в Казани

Обладатель Кубка России по боксу 2026 Сергеев проголосовал на выборах в Казани

Фото: © Арсений Каримов / «Татар-информ» ​ Двукратный чемпион России и обладатель Кубка страны по боксу Сергей Сергеев проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ на одном из избирательных участков в Казани.

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