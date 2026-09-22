Компания CXMT запустила платформу DRAM пятого поколения

С миру по нитке. Много разных интересных новостей и статей.

Китай ставит искусственный интеллект в центр своего следующего промышленного рывка, стремясь сделать фабрики более умными, а критически важные цепочки поставок — более устойчивыми, сохраняя при этом интеграцию крупнейшей в мире производственной базы в глобальные рынки.