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Царьград

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Блогер Елена Блиновская: банкротство и долг в 1,2 миллиарда рублей

Блогер Елена Блиновская: банкротство и долг в 1,2 миллиарда рублей

Блогера Елену Блиновскую признали банкротом из-за задолженности по налогам в 1,2 миллиарда рублей. Судебное производство остановлено, но долг в 2,5 тысячи рублей продолжает взыскиваться.

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