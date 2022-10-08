Япония признала важность проекта «Сахалин-1»

Global Look Press | Rodrigo Reyes Marin/AFLO Энергетический проект «Сахалин-1» является одним из ключевых для обеспечения страны ресурсами, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве экономики Японии.
Global Look Press | Rodrigo Reyes Marin/AFLO Энергетический проект «Сахалин-1» является одним из ключевых для обеспечения страны ресурсами, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве экономики Японии.
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