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Япония признала важность проекта «Сахалин-1»

Япония признала важность проекта «Сахалин-1»

Global Look Press | Rodrigo Reyes Marin/AFLO Энергетический проект «Сахалин-1» является одним из ключевых для обеспечения страны ресурсами, сообщило агентство «Киодо» со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Министерстве экономики Японии.

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