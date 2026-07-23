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Парламентская газета

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Комитет Совфеда одобрил закон об ускорении госзакупок для регионов

Комитет Совфеда одобрил закон об ускорении госзакупок для регионов

Комитет Совфеда по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить изменения в закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», направленный на упрощение и оптимизацию закупочных процедур, сообщили в палате парламента 23 июля.

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