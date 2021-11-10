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Герман заявила, что во Львове меняется отношение к Януковичу

Герман заявила, что во Львове меняется отношение к Януковичу

Экс-депутат Верховного Совета Украины и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман уверена, что от власти его отстранили незаконно, а значит Янукович имеет право вернуть себе работу.

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Комментарии
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игорь ягодин
Укро дебилы проходят 90-е года, которых у них не было! Всё должны пройти опыт "любви запада", чтобы понять что запад это предверие ада на земле!
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17 час.
sawa beli
Пусть лучше все проверят ихни секретные службы,кто стрелял в спину майдонутым.Тогда  я поверю в их Справедливой «борьбе»за «светлое будушее»А так воры и розрушители одной из сильных  республик СССР
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1
16 час.
Георгий Осипов
https://october1993.ucoz.ru/news/october_1993_rasstrel/2013-08-13-126
Дом, ставший братской могилой. Забытые жертвы октября - 13 Августа 2013 - Персональный сайт
october1993 ucoz
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10 час.

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