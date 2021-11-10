Экс-депутат Верховного Совета Украины и соратница экс-президента Украины Виктора Януковича Анна Герман уверена, что от власти его отстранили незаконно, а значит Янукович имеет право вернуть себе работу.
Герман заявила, что во Львове меняется отношение к Януковичу
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
игорь ягодин
Укро дебилы проходят 90-е года, которых у них не было! Всё должны пройти опыт "любви запада", чтобы понять что запад это предверие ада на земле!
Ответить
17 час.
sawa beli
Пусть лучше все проверят ихни секретные службы,кто стрелял в спину майдонутым.Тогда я поверю в их Справедливой «борьбе»за «светлое будушее»А так воры и розрушители одной из сильных республик СССР
Ответить
16 час.
1
Георгий Осипов
https://october1993.ucoz.ru/news/october_1993_rasstrel/2013-08-13-126
Дом, ставший братской могилой. Забытые жертвы октября - 13 Августа 2013 - Персональный сайт
october1993 ucoz
Ответить
10 час.
Свежие комментарии