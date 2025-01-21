Президент Узбекистана поздравил Трампа с вступлением в должность

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил президента США Дональда Трампа с официальным вступлением в должность главы Америки и пригласил посетить республику, сообщает 21 января пресс-служба президента Узбекистана.
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