В Пентагоне начали обсуждать возможный ответ на спорные приказы Трампа

CNN: в Пентагоне обсуждают возможный ответ на спорные приказы Дональда Трампа В Пентагоне начали обсуждать возможный ответ на спорные приказы республиканца Дональда Трампа, одержавшего победу на выборах президента США.
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