Спорт Уик-Энд

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Малком проявил себя настоящим лидером: забил, отдавал, руководил командой

Малком проявил себя настоящим лидером: забил, отдавал, руководил командой

Матч раунда плей-офф Лиги Европы «Зенит» - «Бетис (2:3) для «Спорт уик-энда» разобрал экс-игрок, тренер и селекционер «Зенита», заслуженный работник физической культуры РФ Алексей Стрепетов.

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