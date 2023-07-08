Театр абсурда

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  • Мария
    Всё верно. У нас развелось полно психопатов и кликуш, нагнетающих массовую истерию.Фсёпрапала
  • Олег Салов
    Это что за хрень,точно театр абсурда.Фсёпрапала
  • Владимир Алтайцев
    опять фуеплёт  пишет муру  бредовую,издеваясь над русским языком.Фсёпрапала

ШОС имеет все шансы заменить ООН

ШОС имеет все шансы заменить ООН

Для многих будничное событие, которое обсуждается уже очень давно, — принятие подсанкционного Ирана в Шанхайскую организацию сотрудничества, — по сути, является историческим Рубиконом при формировании новой, незападной архитектуры международных отношений, а ШОС при этом по функциям всё больше напоминает ООН, или ту международную организацию, которая верифицирует полноценность прав суверенного государства на существование в сообществе равных наций Принятие в ШОС Ирана фактически обнуляет ограничения в западной системе и является признанием Ирана как равноправного участника международного общения без условий и тем более требований в отношении его политической системы.

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