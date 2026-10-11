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Вечерний Новосибирск

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Учитель труда из Новосибирска рассмешила Леонида Якубовича на «Поле чудес»

Учитель труда из Новосибирска рассмешила Леонида Якубовича на «Поле чудес»

Новосибирский педагог Анна Васильева победила в «Поле чудес» на Первом канале. В начале телешоу сибирячка рассказала Леониду Якубовичу, что приехала на съемки из наукограда Кольцово, где находится знаменитый ЦКП «СКИФ».

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