Бой за Малую Локню: как ВС РФ повторяют подвиги дедов в Курской области

«Наш фронт рухнул» — такие панические настроения распространяют сейчас в соцсетях украинские военные, которые воюют в Донбассе и видят воочию успехи российской армии, где подразделения группировки войск «Центр» взяли под уверенный контроль пять населенных пунктов, в том числе поселок Кирово - на украинских картах Пивничное - восточный пригород Дзержинска.