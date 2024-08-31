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Бой за Малую Локню: как ВС РФ повторяют подвиги дедов в Курской области

Бой за Малую Локню: как ВС РФ повторяют подвиги дедов в Курской области

«Наш фронт рухнул» — такие панические настроения распространяют сейчас в соцсетях украинские военные, которые воюют в Донбассе и видят воочию успехи российской армии, где подразделения группировки войск «Центр» взяли под уверенный контроль пять населенных пунктов, в том числе поселок Кирово - на украинских картах Пивничное - восточный пригород Дзержинска.

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