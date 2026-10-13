Рябков: следующий раунд консультаций России и США может пройти до конца года

Следующий раунд консультаций России и США может состояться до конца 2026 года. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
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