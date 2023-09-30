Политолог из США рассказал о влиянии борьбы России с санкциями на Европу

Противостояние России западным санкциям может взорвать европейские страны изнутри. Об этом 30 сентября заявил преподаватель факультета политологии американского Университета Рутгерса Майкл Росси изданию Express.
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