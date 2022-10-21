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Мэр Майкопа ответил на вопросы горожан в прямом эфире ЦУР Адыгеи

Мэр Майкопа ответил на вопросы горожан в прямом эфире ЦУР Адыгеи

Как проводится ремонт дорог и тротуаров? Будет ли увеличено количество единиц общественного транспорта? Как решается проблема с безнадзорными животными? Эти и другие вопросы в прямом эфире Центра управления регионом Адыгеи задали жители города.

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