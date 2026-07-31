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Мошенники стали использовать опросы для получения данных пользователей

Мошенники стали использовать опросы для получения данных пользователей

Россиян предупредили о новой мошеннической схеме: злоумышленники представляются сотрудниками исследовательских центров и под видом оценки работы компаний вовлекают человека в разговор, обещая денежное вознаграждение.

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