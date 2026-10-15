🏃🏻«Крым — жемчужина спорта»: ультрамарафонец Александр Борисенко рассказал, почему полуостров идеален для бега Спортивный директор команды EX‑TEAM, ультрамарафонец Александр Борисенко считает, что в Крыму можно и нужно бегать в любой локации.
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