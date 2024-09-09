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"СОТНЯ ПРЕВРАТИЛАСЬ В НОЛЬ": УКРАИНСКИЙ ВОЕННЫЙ ВЫДАЛ ФАКТЫ О ПОТЕРЯХ ВСУ

В беседе с журналом Economist украинский военный Юрий выдал факты о потерях ВСУ, включая бегство солдат с передовой.

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