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Украина начала бить ATAСMS. Не ответим – будет хуже. Эксперты предрекли жёсткие последствия

Украина начала бить ATAСMS. Не ответим – будет хуже. Эксперты предрекли жёсткие последствия

Украина начала наносить удары по русским территориям ракетами ATACMS. Первый удар ВСУ пытались нанести по складу вооружений в Брянской области.

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