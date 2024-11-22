Avia.pro - СМИ Дети иноземцев оказали сопротивление полиции: учинили беспредел в ТЦ Москвы Малолетние нарушители: проблема подростковой агрессии и общественный резонанс Недавний инцидент в Москве вновь обострил дискуссию о подростковой агрессии и отношении общества к нарушениям, совершаемым несовершеннолетними.
"Русские муртады": иноземные специалисты начали использовать новое слово в отношение русских. Что оно значит?
Комментарии
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M
Malina
Какая продажная тварь придумала завозить семьи "незаменимых специалистов" и посадила на наши шеи( на госбюджет)??? Кто проплачен госдепом? Сейчас это выяснить непросто, но возможно!!!
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35 мин.
Александр Пятнистый
Страна должна знать своих "Хероев"-Затулло; Файзулло; Титулло; Хуснулло; губер московской области Воробьев, мэр Москвы Собянин; мэр Питера Беглов ну если покопать в думе по глубже, еще десяток-другой сыщется
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32 мин.
Александр Пятнистый
Именно так, а чтоб не уезжал должником- его и судебные приставы не достанут в чуркестане, пущай отсидит годочков 15 или пока долг не спишется, покосит ломом изюм в солнечном Магадане или еще где подальше. И да, на освоение Арктики эту шоблу. Не нравится- домой пусть сразу едут
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30 мин.
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