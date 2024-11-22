"Русские муртады": иноземные специалисты начали использовать новое слово в отношение русских. Что оно значит?

Какая продажная тварь придумала завозить семьи "незаменимых специалистов" и посадила на наши шеи( на госбюджет)??? Кто проплачен госдепом? Сейчас это выяснить непросто, но возможно!!!

Александр Пятнистый

Именно так, а чтоб не уезжал должником- его и судебные приставы не достанут в чуркестане, пущай отсидит годочков 15 или пока долг не спишется, покосит ломом изюм в солнечном Магадане или еще где подальше. И да, на освоение Арктики эту шоблу. Не нравится- домой пусть сразу едут