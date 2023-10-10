Ксения Собчак. Михаил ФРОЛОВ Ксения Собчак выступила с громким заявлением по поводу боевых действий в Израиле.
Собчак назвала Израиль своей второй родиной
Комментарии
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Vasil Cornev
И эту кобылу, и ее маму корову, давно пора поставить в стойло на скотном дворе мясокомбината! вот только продукцию из этих уродов жрать будут разве только шакалы!
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2 час.
ВН
Владимир Никитин
Пусть тогда идёт на передовую своего еврейского фронта! Слабо!?
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2 час.
Джордж Какошим
она веть маньячка!ей пострелять по стрелять хоть в кого! сама та рожать не может людей!
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1 час.
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