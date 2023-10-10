Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Любопытно, однако

75 826 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Изместьев
    А чё-то армяшки вдруг опять нас полюбили?  И на хрена они нам! Предадут на второй секунде! Турки это поняли чуть боле..."Зангезур на очер...
  • Нина
    На всякого мудреца довольно простоты. Себя вините и отвалите от России, не до вас. Россия не помойка всем прощать"Зангезур на очер...
  • oleg shatkov
    Александр, Вы на 150% правы!"Зангезур на очер...

Собчак назвала Израиль своей второй родиной

Собчак назвала Израиль своей второй родиной

Ксения Собчак. Михаил ФРОЛОВ Ксения Собчак выступила с громким заявлением по поводу боевых действий в Израиле.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Vasil Cornev
И эту кобылу, и ее маму корову, давно пора поставить в стойло на скотном дворе мясокомбината! вот только продукцию из этих уродов жрать будут разве только шакалы!
Ответить
2 час.
ВН
Владимир Никитин
Пусть тогда идёт на передовую своего еврейского фронта! Слабо!?
Ответить
2 час.
Джордж Какошим
она веть маньячка!ей пострелять по стрелять хоть в кого! сама та рожать не может людей!
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх