СМИ: РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как место для переговоров Путина и Трампа

Собеседники агентства утверждают, что в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве возможных мест для проведения встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.
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