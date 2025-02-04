СМИ: РФ рассматривает Саудовскую Аравию и ОАЭ как место для переговоров Путина и Трампа

Собеседники агентства утверждают, что в последние недели высокопоставленные российские чиновники посетили обе страны Россия рассматривает Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) в качестве возможных мест для проведения встречи президента Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом.