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Джейлена Брансона беспокоят боли в левой стопе

Разыгрывающий «Нью-Йорка» Джейлена Брансона выбыл из строя из-за болей в левой стопе. Брансон пропустил встречу с «Бостоном» в воскресенье.

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