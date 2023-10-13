В центре Нью-Йорка тысячи людей митингуют в поддержку Палестины

На улицы Нью-Йорка вышли тысячи демонстрантов с лозунгами в поддержку Палестины. Правоохранительные органы США усилили меры безопасности, чтобы защитить защитить еврейские и мусульманские общины на фоне глобальных протестов по поводу израильско-арабского кровопролития на Ближнем Востоке.