Кавказская партия Сталина

Сергей ЕПолитикаКавказская партия Сталина C 10 октября 1941 г. в штабе генерала Арчибальда Уэйвелла (1883 —1950), командующего в 1941-1942 гг.Вернуться к статье22НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНКНиколай КраснопольскийНе исполненный план просто отложили на время, но помнят о нем всегда.Михаил БутовАвтор всё перевернул с ног на голову. Сталин сам просил Черчилля прислать на Кавказ до 40 дивизий английских войск. Черчилль, в свойственной ему манере, не отказал сразу, но намекнул, что переправка такого количества людей, вооружения и техники поставит под вопрос выполнение плана ленд-лизовских поставок, на которых, кстати, Сталин настаивал гораздо сильнее. --- Англия боялась, что Гитлер, захватив нефтедобычу в Грозном-Баку, выведет СССР из статуса серьёзного сопротивления. Тогда ему будет удобно ударить в сторону Индии и Ближнего Востока, где его ждут: в Индии сильнейшая прогерманская оппозиция английской власти, на Ближнем Востоке - войска Вишистской Франции, с трудом сдерживающие деголлевцев, поляков Андерсена и англичан. Вопрос с английскими дивизиями как-то замялся безрезультатно, так как к зиме 1942 года немцы не смогли прорвать перевалы Северного Кавказа, а уж зимой им это сделать не позволили. --- Но вот вопрос об авиационных эскадрильях оставался в силе. Причём Черчилль обещал предоставить истребительные эскадрильи, а Рузвельту предложил поставить пару тяжёлых и пару средних бомбардировочных эскадрилий. Рузвельт был на это готов. --- Но всё стояло в зависимости от успехов союзников в Египте и в Северной Африке, где они хорошо начали, но натолкнулись на упорство Роммеля и сопротивление вишистов. Последних удалось нейтрализовать, но Роммель даже после Эль-Аламейна сумел организовать контрудар. Пока Черчилль продолжал обещать Сталину авиационную поддержку во время задержки в Африке, РККА уже взяла Ростов-на-Дону и Харьков. с чем Черчилль регулярно поздравлял Сталина. Но, тем не менее, в Битве за Кавказ участвовало (навскидку) до 40% лендлизовских самолётов, в основном бомбардировщиков (без экипажей). --- Вопрос по Турции действительно будировался в том ключе, чтобы она прекратила свой статус нейтрального государства или, по крайней мере, позволила союзной авиации использовать её аэродромы для бомбёжек нефтепромыслов в Румынии. Сталин, кстати, приветствовал любой вариант. Мало того, были подготовлены вполне взаимовыгодные договоры между СССР и Турцией, чтобы исключить традиционную боязнь Турции северного соседа. --- Короче. И события те же, и источники использованы одинаковые (У. Черчилль Вторая Мировая война), но смысл изложения прямо противоположный. Автору везде мерещится заговор, но в данном случае это не про то.Комментировать
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