Питание для беременной с лишним весом или гестационным сахарным диабетом, а также всех худеющих Исключите полностью легкоусваиваемые углеводы, с высоким гликемическим индексом (т,е.
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Питание для беременной с лишним весом или гестационным сахарным диабетом, а также всех худеющих Исключите полностью легкоусваиваемые углеводы, с высоким гликемическим индексом (т,е.