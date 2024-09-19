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Хакеры взломали аккаунты ВОЗ и главы минюста Британии в соцсети Х

Хакеры взломали аккаунты ВОЗ и главы минюста Британии в соцсети Х

Аккаунты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), главы минюста Великобритании лейбористки Шабаны Махмуд и нескольких членов британского парламента в соцсети X взломали хакеры ради рекламы криптовалюты.

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