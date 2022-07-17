Лэнгстон Гэллоуэй: «Дюрэнт и Ирвинг тормозят остальные переходы»

Защитник Лэнгстон Гэллоуэй (30 лет, 185 см), который провел 4 матча за «Бруклин» в нынешнем сезоне, прокомментировал ситуацию вокруг звездных игроков команды Кевина Дюрэнта и Кайри Ирвинга.
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